Polestar, auto elettriche da una costola Volvo

Si scrive Polestar, si legge auto elettriche nate da una costola di Volvo. Il marchio green scandinavo debutta in Italia in queste settimane con la consegna delle Polestar 2 e Polestar 3.

Polestar 2

La Polestar 2 (foto qui sopra) rappresenta, ad oggi, il modello dai maggiori volumi per il costruttore scandinavo. Lunga 4,6 metri è disponibile in abbinamento ad un motore singolo, per una potenza di 231 CV, oppure doppio motore e quindi a trazione integrale con una potenza di 476 CV. I prezzi sono compresi tra 50.900 euro e 62.000 euro.

Polestar 3

La novità più recente del costruttore svedese è rappresentata dalla Polestar 3. Si tratta di un Suv lungo 4,9 metri. Tanto lo spazio a bordo, che grazie alla piattaforma elettrica permette di poter contare su un vano di carico da ben 500 litri. A muovere la vettura, invece, provvede una batteria da 111 kWh, che alimenta uno o due motori a seconda della versione scelta, per una potenza di sistema che può arrivare fino a 517 CV. I prezzi partono da 94.900 euro e possono arrivare a 101.900 euro.

Del SUV conserva praticità e spazio, con circa 500 litri di bagagliaio, e una gamma che alza l'asticella in fatto di prestazioni: il listino si compone infatti di due versioni, Long Range e Performance, entrambe integrali a doppio motore e con potenze fino a 517 CV per autonomie di 560-610 km date dalla batteria da 111 kWh, la stessa di Volvo EX90.