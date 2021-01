Sconto 40% per chi compra auto elettrica e ha reddito sotto i 30 mila euro

Chi appartiene a un nucleo familiare il cui reddito Isee è inferiore a 30 mila euro può accedere maxi-bonus, un incentivo teso a favorire la diffusione di auto elettriche in Italia. A conti fatti, il Governo permette di avere il 40% di sconto sul prezzo di acquisto di un veicolo elettrico. L'auto dovrà essere totalmente elettrica, dovrà avere un costo massimo di 36.600 Euro Iva inclusa e una potenza massima di 204 cavalli. Aprendo il catalogo online, si ha così accesso ad auto come la Fiat 500e, la Opel Corsa-e e la Peugeot e208 (nella foto). Per l'italiana si spendono così poco meno di 16 mila euro, per la tedesca meno di 19 mila euro, e per la francese 20 mila euro.

Per questo speciale bonus sono stati stanziati 20 milioni di euro ma il fondo potrà essere incrementato in caso di esaurimento anticipato. L'accesso allo sconto non è subordinato alla rottamazione della vecchia auto.

Il principale freno alla diffusione delle auto elettriche? Secondo un'indagine dell'Osservatorio Auto Findomestic è il loro costo elevato. E così le tradizionali auto continuano ad avere il vantaggio di essere percepite come più convenienti. Per questo, se si vuole dare davvero una spinta alla mobilità elettrica, occorre prendere (anche) la strada degli incentivi.