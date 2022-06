Trapianto di rene ad "alta velocità" sulla Lamborghini della polizia. FOTO

Milano - A 300 all'ora per salvare una vita. Martedì la polizia di Milano ha portato a termine una missione decisamente speciale, ossia trasportare un rene dal capoluogo lombardo al Lazio. Prelevato utilizzando la chirurgia robotica da un donatore vivente, l'organo è stato consegnato agli agenti dall'equipe di Chirurgia Generale dell'ospedale di Niguarda. In due ore il rene, a bordo della Lamborghini Huràcan in dotazione alla polizia, è arrivato a destinazione, nel Lazio.

La spiegazione sull'uso dell'Huràcan - La polizia ha precisato che l'utilizzo della Lamborghini è fondamentale, perché permette di lasciare liberi gli elicotteri per le emergenze improvvise. Il bolide ha un prezzo di listino superiore ai 183.000 euro e pesa attorno ai 1.400 Kg. I suoi 610 cavalli possono spingere questa vettura fino a 325 Km/h e un’accelerazione bruciante da 0 a 100 Km/h in soli 3,2 secondi.