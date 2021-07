16 luglio, 11 morti Covid in Italia, nessuno in Sicilia

Sono 2.898 i nuovi casi di coronavirus in Italia (ieri sono stati 2.455). Sale così ad almeno 4.281.214 il numero di persone che hanno contratto il virus Sars-CoV-2 (compresi guariti e morti) dall’inizio dell’epidemia. I decessi odierni sono 11 (ieri sono stati 9), per un totale di 127.851 vittime da febbraio 2020. Le persone guarite o dimesse sono complessivamente 4.110.649 e 1.070 quelle uscite oggi dall’incubo Covid (ieri 3.264). Gli attuali positivi — i soggetti che hanno il virus — risultano essere in tutto 42.714, pari a +1.814 rispetto a ieri (-800 il giorno prima).

In Sicilia il contagio segna altri 386 casi e zero morti

Sono 386 i nuovi casi di Covid19 registrati nelle ultime 24 ore in Sicilia a fronte di 9.583 tamponi processati nell’isola. L’incidenza sale al 4,0% fissando un nuovo record. L’isola scende, però, al quarto posto per i nuovi contagi giornalieri in Italia. Gli attuali positivi sono 4.409 con un aumento di altri 269 casi. I guariti sono 117 mentre nelle ultime 24 ore non ci sono stati morti. Il totale dei decessi resta, per il secondo giorno consecutivo, a 6.006. Sul fronte ospedaliero c'è la risalita dei ricoverati che sono adesso 167, sei in più rispetto a ieri, mentre sono 23 quelli in terapia intensiva due in più rispetto a ieri.

I dati nelle singole provincia: Palermo: 70.395 (80), Catania: 60.873 (66), Messina: 26.875 (4), Siracusa: 16.857 (43), Trapani: 14.407 (26), Ragusa: 13.387 (10), Caltanissetta: 12.616 (78), Agrigento: 12.501 (59), Enna: 6.750 (20).