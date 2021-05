17 morti Covid in Sicilia il 22 maggio

Sono stati 350 i nuovi casi di covid registrati in Sicilia nelle ultime 24 ore (ieri erano stati 493). I morti sono stati invece 17 (ieri erano stati 11) e così il numero complessivo delle vittime del virus sale a quota 5.737. E' quanto si evince dal bollettino covid del 22 maggio del ministero della Salute.

Complessivamente in ospedale ci sono persone 766 (ieri erano 778), delle quali in rianimazione 104 (ieri erano 99 ) e in area medica 662 (ieri 679). I guariti sono stati 1.081 e dunque al momento in Sicilia ci sono 13.267 positivi (- 748) dei quali 12.501 in isolamento domiciliare. I tamponi processati sono stati e dunque il tasso di positività si attesta sul 1,82% (ieri % 1,87.).

LE PROVINCE. Ecco la situazione nelle province siciliane.

Palermo: 68.537 casi complessivi dall'inizio della pandemia (53 nuovi casi)

Catania: 57.431 (84)

Messina: 25.973 (74)

Siracusa: 15.968 (32)

Trapani: 13.596 (16)

Ragusa: 12.351 (40)

Caltanissetta: 11.364 (12)

Agrigento: 11.353 (31)

Enna: 6.081 (8).