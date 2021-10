17 ottobre, 24 morti Covid in Italia, 2 sono in Sicilia

Meno casi in 24 ore, rispetto a ieri, e ancora in calo i ricoverati in ospedale. Sono questi i dati salienti del bollettino Covid del 17 ottobre diffuso dal ministero della Salute.

In Sicilia nelle ultime 24 ore sono stati diagnosticati 229 nuovi contagi (ieri erano stati 266), i morti sono stati 2 e il totale delle vittime siciliane del virus sale a 6.937. In ospedale ci sono ad oggi 288 persone complessivamente (fino a ieri erano 293), delle quali 246 in area medica (erano 250) e 42 in terapia intensiva (erano 43) e senza nessun nuovo ingresso.

I tamponi processati però sono stati pochissimi: soltanto 9.789 (ieri erano stati 12.951) e il tasso di positività passa così dal 2% al 2,3%. I guariti sono stati 258 e così al momento in Sicilia ci sono 7.696 positivi (7.408 in isolamento domiciliare).

PROVINCE. Palermo: 84.184 casi complessivi dall'inizio della pandemia (35 nuovi casi), Catania: 76.453 (63), Messina: 34.485 (44), Siracusa: 23.893 (31). Ragusa: 19.873 (25), Trapani: 19.859 (10), Caltanissetta: 17.902 (12), Agrigento: 17.438 (8), Enna: 9.327 (1)

ITALIA. Sono 2.437 i positivi ai test Covid individuati nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 2.983. Sono invece 24 le vittime

in un giorno, 10 in più di ieri. Gli attualmente positivi al Covid in Italia sono 77.569, con un calo di 502 nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Dall’inizio della pandemia i casi sono 4.717.899, i morti 131.541. I dimessi e i guariti sono invece 4.508.789, con un incremento di 2.913 rispetto a ieri.

Sono 381.051 i tamponi molecolari e antigenici per il coronavirus effettuati nelle ultime 24 ore in Italia, secondo i dati del ministero della Salute, in calo rispetto a ieri quando furono 472.535. Il tasso di positività è allo 0,6%, stabile rispetto a ieri.

Sono 349 i pazienti ricoverati in terapia intensiva per il Covid in Italia, 3 in meno rispetto a ieri nel saldo tra entrate e uscite. Gli ingressi giornalieri, secondo i dati del ministero della Salute sono 15 (ieri 12). I ricoverati con sintomi nei reparti ordinari sono 2.386, rispetto a ieri sono 16 in più.