17 settembre, 66 morti in Italia, 16 sono in Sicilia

Numeri stabili in Sicilia per quanto riguarda i contagi di covid nelle ultime 24 ore. I casi sono comunque stati 602 (ieri erano 878) e il tasso di positività è calato così al 3,2% rispetto al 4,69 di ieri. I morti sono stati invece 16 (ieri 20) e il totale delle vittime siciliane del virus sale così a 6.673.

E’ quanto emerge dal bollettino covid del 17 settembre del ministero della Salute.

Stabili anche i numeri dei ricoveri: in terapia intensiva ci sono 99 persone (come ieri) con 6 nuovi ingressi, mentre in area medica ci sono 696 persone (ieri 697). I tamponi processati sono stati 18.758 (in linea con il dato di ieri).

LE PROVINCE.

Palermo: 82.369 casi complessivi (118 nuovi casi)

Catania: 72.321 (75)

Messina: 33.195 (125)

Siracusa: 22.289 (87)

Ragusa: 19.309 (54)

Trapani: 19.092 (91)

Caltanissetta: 17.444 (23)

Agrigento: 16.908 (19)

Enna: 9.037 (10).

ITALIA. Sono 4.552 i positivi ai test Covid individuati nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 5.117. Sono invece 66 le vittime

in un giorno, una in più di ieri. I tamponi processati sono 284.579. Ieri erano stati 306.267. Il tasso di positività è all’1,6%, stabile rispetto a ieri.