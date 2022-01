Ragusa - Sale di due unità il numero dei morti Covid nel ragusano, raggiungendo quota 388. I positivi sono diventati 4963 (630 in più in un sol giorno), di cui 4900 in isolamento, 53 ricoverati, 1 inm foresteria.

I dati per Comune: Acate 62, Chiaramonte Gulfi 105, Comiso 289, Giarratana 8, Ispica 165, Modica 917, Monterosso Almo 7, Pozzallo 255, Ragusa 1591, Santa Croce Camerina 142, Scicli 346, Vittoria 1013.