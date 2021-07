20 luglio, 10 morti Covid in Italia, 3 in Sicilia

Sono 3.558 i nuovi casi di coronavirus in Italia (ieri sono stati 2.072) con il Friuli-Venezia Giulia che oggi non aggiorna i dati a causa di problemi al sistema informatico. Sale così ad almeno 4.293.083 il numero di persone che hanno contratto il virus Sars-CoV-2 (compresi guariti e morti) dall’inizio dell’epidemia. I decessi odierni sono 10 (ieri sono stati 7), per un totale di 127.884 vittime da febbraio 2020. Le persone guarite o dimesse sono complessivamente 4.115.889 e 1.760 quelle uscite oggi dall’incubo Covid (ieri 651). Gli attuali positivi — i soggetti che hanno il virus — risultano essere in tutto 49.310, pari a 1.785 in più rispetto a ieri (+1.412 il giorno prima).

In Sicilia 552 nuovi casi e altre tre vittime

Secondo i dati del bollettino del ministero della Salute, continuano a salire i nuovi casi di Covid: in Sicilia nelle ultime 24 ore si sono registrati ben 552 nuovi contagi e altre tre vittime. L'impennata è evidente rispetto a ieri quando i nuovi positivi erano stati 300 e si era registrato un solo morto. Anche a livello nazionale c'è un forte incremento di nuove infezioni da Sars-CoV-2.

In piena estate quindi e con la campagna di vaccinazione che ha già immunizzato la metà degli italiani con doppia dose, si registra una nuova ondata della pandemia che sta stravolgendo il mondo. In Sicilia aumentano le zone rosse, sono ricominciate le ordinanze del governatore per frenare l'avanzata del virus e tornano a salire i ricoveri per polmoniti da Covid.

L'Isola ora è terza in italia per numero di nuovi positivi, dopo Veneto (600) e Lazio (681) che però hanno processato più del doppio ciascuno dei tamponi effettuati dal sistema sanitario siciliano che nelle ultime 24 ore ha eseguito 18.038 test contro gli oltre 32.000 delle altre due regioni sul "podio". L’incidenza in Sicilia si attesta ancora poco sopra il 3%, il doppio di quello nazionale. I nuovi 552 contagi portano il numero degli attuali positivi a 5.800, di cui 5.623 in isolamento domiciliare, 156 ricoverati in ospedale con sintomi (+2 rispetto a ieri) e 21 ricoverati gravi in terapia intensiva (-1 rispetto a ieri).

I casi totali di coronavirus dall'inizio della pandemia sono invece 236.348 (ieri 235.796), i guariti sono 224.538 (con 130 siciliani dimessi o dichiarati guariti nelle ultime 24 ore), mentre le vittime sono arrivate a 6.010.

A livello provinciale, oggi è in testa Agrigento con 121 nuovi casi, poi Catania con 91, Caltanissetta con 86, Ragusa con 67, Palermo con 65, Trapani con 51, Enna con 37, Siracusa con 31 e Messina con 3.