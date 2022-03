22 morti Covid in Sicilia il 5 marzo

Gli ospedali si svuotano o quasi e dopo molte settimane i ricoverati in Sicilia, tra le arre mediche e le terapie intensive, scendono sotto quota mille. Sui contagi la curva invece fa fatica a scendere. E’ quanto emerge dal bollettino covid del 5 marzo diffuso dal ministero della Salute.

I nuovi casi sono stati 3.607 ma con 27.792 tamponi processati (ieri i casi erano stati 2.434 ma con 16.893 tamponi). Il tasso di positività scende ma di un punto e mezzo: passa dal 14,4% di ieri al 12,9% di oggi.

Notizie più chiaramente positive dagli ospedali: nelle aree mediche i ricoverati con sintomi sono 911 (ieri erano 967) mentre nelle terapie intensive ci sono 65 persone (ieri erano 67) ma con addirittura 14 nuovi ingressi. In totale le persone ricoverate per covid sono 976 contro i 1.034 di ieri. I morti sono stati 22 e il numero delle vittime siciliane del virus sale a 9.602. L’anno scorso, il 5 marzo del 2021, i nuovi casi furono 519 e i morti 12.

LE PROVINCE. Palermo: 191.811 casi complessivi (835 nuovi casi). Catania: 186.622 (703). Messina: 105.217 (970). Siracusa: 77.030 (345). Ragusa: 59.753 (442). Trapani: 57.909 (669). Agrigento: 56.555 (517). Caltanissetta: 51.082 (274). Enna: 23.753 (217)

IN ITALIA. Sono 39.963 i nuovi contagi da Covid nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 38.095. Le vittime sono invece 173 (ieri erano state 210).

Sono 381.484 i tamponi molecolari e antigenici per il coronavirus effettuati nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 388.836. Il tasso di positività è al 10,5%, in aumento rispetto al 9,8% di ieri. Sono invece 609 i pazienti ricoverati in terapia intensiva, 16 in meno rispetto a ieri nel saldo tra entrate e uscite. Gli ingressi giornalieri sono 59. I ricoverati

nei reparti ordinari sono 8.974, ovvero 323 in meno rispetto a ieri.