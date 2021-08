24 agosto, 60 morti Covid in Italia, di cui 11 in Sicilia

Crescono ancora i nuovi casi in Sicilia (1.491 contro 1.121 di ieri) ma soprattutto crescono i ricoverati in Rianimazione che, con gli ultimi 17 ingressi, arrivano a 102 (fino a ieri erano 88). I morti sono stati 11 e così il numero delle vittime siciliane del virus sale a 6.250. E’ quanto si evince dal bollettino covid del 24 agosto del ministero della Salute.

In ospedale ci sono complessivamente 842 persone (ieri erano 817) e quel che più preoccupa è il boom di ricoveri nelle terapie intensive, oltre agli 11 in più in area medica.

I guariti sono stati 679 e il numero degli attuali positivi in Sicilia sfiora ora i 25 mila: 24.947.

I 1.491 positivi sono stati rilevati su 19.927 tanponi processati e così il tasso di positività passa dal 8,92% di ieri al 7,48% di oggi (pur sempre il doppio del resto del Paese). La Sicilia è di gran lunga la Regione con più casi: la segue la Lombardia con poco più di 500 nuovi casi e il doppio di tamponi processati.

LE PROVINCE. Questa la situazione nelle province siciliane: Palermo: 77.083 casi complessivi (374 nuovi casi), Catania: 66.618 (247), Messina: 29.702 (246), Siracusa: 19.376 (62), Ragusa: 17.442 (78), Trapani: 17.014 (170), Caltanissetta: 16.126 (141), Agrigento: 15.703 (129), Enna: 8.100 (44).

IN ITALIA. Sono 6.076 i positivi ai test Covid individuati nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 4.168. Sono invece 60 le vittime in un giorno, in aumento rispetto alle 44 di ieri. Dall’inizio della pandemia i casi sono 4.494.857, i morti 128.855. I dimessi e i guariti sono invece 4.230.677, con un incremento di 6.248 rispetto a ieri, mentre gli attuali positivi salgono a 135.325 in diminuzione di 230 casi nelle ultime 24 ore.

Sono 266.246 i tamponi molecolari e antigenici per il coronavirus effettuati nelle ultime 24 ore in Italia, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 101.341. Il tasso di positività è del 2,28%, in calo rispetto al 4,11% di ieri.

Sono 504 i pazienti ricoverati in terapia intensiva per il Covid in Italia, 19 in più rispetto a ieri nel saldo tra entrate e uscite. Gli ingressi giornalieri, secondo i dati del ministero della Salute, sono 46. I ricoverati con sintomi nei reparti ordinari sono 4.036, rispetto a ieri

sono 108 in più.