24 settemnre, 13 morti Covid in Sicilia

E' di 464 nuovi casi il numero dei contagiati registrati nelle ultime 24 ore in Sicilia. Il totale dei casi raggiunge così il numero di 295.676 e quelli attuali sono 17.568.

I tamponi processati sono stati 13.504. L’incidenza sale al 3,4% ieri era del 3%, ma ’isola torna seconda nei nuovi contagi giornalieri, dopo la Lombardia con 488 casi. Gli attuali positivi sono 17.568 con una diminuzione di 848 casi. I guariti sono 1.229 mentre si registrano altre 13 vittime che portano il totale dei decessi a 6.769.

Sul fronte ospedaliero sono adesso 623 i ricoverati, 33 in meno rispetto a ieri mentre in terapia intensiva sono 80, 2 in meno rispetto a ieri.

Nel dettaglio delle province il totale dei casi e l'incremento giornaliero. Province - totale e incremento casi Palermo: 82.933 (98), Catania: 73.679 (186), Messina: 33.543 (5), Siracusa: 22.857 (71), Ragusa: 19.501 (22), Trapani: 19.386 (52), Caltanissetta: 17.610 (17), Agrigento: 17.067 (13), Enna: 9.100 (0).

Ancora in calo la curva epidemica in Italia. I nuovi casi sono 3.797 con 277.508 tamponi e un tasso di positività all’1,4%. I decessi nelle 24 ore sono 52 per un totale di 130.603 vittime da inizio epidemia. Ancora in discesa i ricoveri: le terapie intensive sono 16 in meno (ieri -8) con 35 ingressi del giorno, e scendono a 489, mentre i ricoveri ordinari sono 97 in meno (ieri -146), 3.553 in tutto. È quanto emerge dal bollettino quotidiano del ministero della Salute.

La regione con più casi odierni è la Lombardia con 488, seguita proprio dalla Sicilia, poi Veneto (+428), Lazio (+361) e Campania (+348). I casi totali dall’inizio dell’epidemia sono 4.653.696. I guariti sono 5.265 (ieri 5.466) per un totale di 4.419.537. Ancora in calo il numero degli attualmente positivi, 1.527 in meno (ieri -1.476) che scendono a 103.556. Di questi, sono in isolamento domiciliare 99.514 pazienti.