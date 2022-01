26 gennaio, 51 morti Covid in Sicilia

Sono 7.917 i nuovi casi di Covid19 registrati a fronte di 50.327 tamponi processati in Sicilia.I eri i nuovi positivi erano 7.516. Il tasso di positività scende al 15,7% ieri era al 18%. L’isola è al nono posto per contagi. Gli attuali positivi sono 226.104 con un aumento di 5.811 casi. I guariti sono 2.055 mentre le vittime sono 51 e portano il totale dei decessi a 8.336. Sul fronte ospedaliero sono 1.615 ricoverati, con 47 casi in meno rispetto a ieri; in terapia intensiva sono 155, tre in meno rispetto a ieri.

Nelle province: Palermo: 145.331 (2327). Catania: 144.328 (1393). Messina: 70.823 (1026). Siracusa: 52.732 (786). . Ragusa: 41.482 (804). Trapani: 40.083 (416). Agrigento: 40.016 (466). Caltanissetta: 38.166 (536). Enna: 17.816 (163).

IN ITALIA: Sono 167.206 i nuovi contagi da Covid nelle ultime 24 ore. Ieri erano stati 186.740. Le vittime sono invece 427, mentre

ieri erano state 468. Sono 1.097.287 i tamponi molecolari e antigenici mentre ieri erano stati 1.397.245. Il tasso di positività è al 15,2%, in aumento rispetto al 13,4% di ieri. Sono 1.665 le terapie intensive, 29 meno di ieri nel saldo tra entrate e uscite. Gli ingressi giornalieri sono 123. I ricoverati con sintomi nei reparti ordinari sono 20.001, ovvero 26 in meno rispetto a ieri.