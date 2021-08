27 agosto, 45 morti Covid in Italia, di cui 11 in Sicilia

Sono stati 1.681 i nuovi casi di covid in Sicilia nelle ultime 24 ore (ieri erano stati 1.097). I morti sono stati 11 (ieri 15) con un totale che sale così a 6.285. E’ quanto si legge nel bollettino covid del 27 agosto del ministero della Salute.

La Sicilia ha più del doppio dei casi della seconda regione con più contagi (che è il Veneto con 694) pur processando circa la metà dei tamponi (22.589 contro oltre 38 mila). Il tasso di positività si mantiene così molto alto: 7,44% contro il 6.42% di ieri (più del doppio rispetto al resto del Paese che è del 2,95%).

La pressione sugli ospedali continua a crescere: i ricoverati sono complessivamente 881 (ieri erano 852) con 778 in area medica (ieri 752) e 103 in terapia intensiva (come ieri, ma ci sono però altri 8 nuovi ingressi).

LE PROVINCE. Palermo: 78.040 casi complessivi (329 nuovi casi), Catania: 67.516 (353), Messina: 29.975 (18), Siracusa: 19.865 (233), Ragusa: 17.876 (308), Trapani: 17.296 (126), Caltanissetta: 16.408 (94), Agrigento: 16.010 (133), Enna: 8.365 (87).

IN ITALIA. Sono 7.826 i positivi ai test Covid individuati nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 7.221. Sono invece 45 le vittime in un giorno, rispetto alle 43 di ieri. Dall’inizio della pandemia i casi sono 4.517.434, i morti 129.002. I dimessi e i guariti sono invece 4.250.314, con un incremento di 6.717 rispetto a ieri, mentre gli attuali positivi salgono a 138.118 con un incremento di 1.061 casi nelle ultime 24 ore.

Sono 265.480 i tamponi molecolari e antigenici per il coronavirus effettuati nelle ultime 24 ore in Italia, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 220.872. Il tasso di positività è del 2,95%, in calo rispetto al 3,27% di ieri.

Sono 511 i pazienti ricoverati in terapia intensiva per il Covid in Italia, otto in più rispetto a ieri nel saldo tra entrate e uscite. Gli ingressi giornalieri, secondo i dati del ministero della Salute, sono 42. I ricoverati con sintomi nei reparti ordinari sono 4.114, 55 in più rispetto

a ieri.