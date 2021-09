27 settembre, 45 morti Covid in Italia, 7 sono in Sicilia

Rallenta ancora l'epidemia di SARS-CoV-2 in Sicilia. Secondo il bollettino odierno del ministero della Salute sull'emergenza coronavirus, nelle ultime 24 ore nell'Isola sono stati diagnosticati 227 nuovi casi di Covid-19 (su 12.277 tamponi) e si sono registrati purtroppo altri 7 morti. Ieri i nuovi casi erano stati 422 (a fronte di 10.771 tamponi) e le vittime 3. L’incidenza scende al 1,8% (ormai quasi nella media nazionale), ieri era al 3,9%.

Nel bollettino odierno - che risente comunque del consueto calo di test del weekend - la Sicilia non è prima ma seconda per numero di contagi, con l'Emilia Romagna che risulta la regione più colpita con 289 nuovi casi. L'Isola resta però ancora prima per numero di malati di Covid in circolazione: sono infatti 16.833 (ieri 17.003) gli attualmente positivi (seconda l'Emilia Romagna con 13.942), di cui 16.218 in isolamento domiciliare, 543 ricoverati in ospedale con sintomi (ieri erano 534), 72 ricoverati gravi in terapia intensiva (ieri 73) e 0 nuovi ingressi giornalieri in Rianimazione (come ieri).

A livello provinciale, è il capoluogo quello che fa registrare il maggior incremento di contagi. Ecco la suddivisione dei 227 nuovi casi provincia per provincia: Palermo 73, Catania 50, Siracusa 39, Ragusa 20, Trapani 17, Caltanissetta 14, Enna 8, Agrigento 4, Messina 2.

Il totale di casi di Covid-19 dall'inizio della pandemia in Sicilia è arrivato a 296.749, le guarigioni sono 273.124 con ben 390 siciliani dimessi o guariti nelle ultime 24 ore, mentre le vittime con le ultime 7 sono in totale 6.792.

Il rallentamento dell'epidemia in Sicilia è confermato dai dati resi noti dall’ufficio statistica del Comune di Palermo secondo cui nell'ultima settimana sono diminuiti i nuovi positivi, gli attuali positivi, i ricoverati, i nuovi ingressi in terapia intensiva e i decessi. Nella settimana appena conclusa i nuovi positivi in Sicilia sono stati 3.377, il 23,8% in meno rispetto alla settimana precedente, quando già si era registrata una diminuzione del 29,1%.

In Italia

Sono 1.772 i positivi ai test Covid individuati nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 3.099. Sono invece 45 le vittime in un giorno (ieri erano state 44). Dall’inizio della pandemia i casi sono 4.662.087, i morti 130.742. I dimessi e i guariti sono invece 4.430.265, con un incremento di 2.892 rispetto a ieri, mentre gli attualmente positivi sono 101.080, con un calo di 1.164 casi nelle ultime 24 ore.

Sono 124.077 i tamponi molecolari e antigenici per il coronavirus effettuati nelle ultime 24 ore in Italia. Ieri erano stati 276.221. Il tasso di positività è del 1,4 %, in aumento rispetto al dato di ieri.

Sono 488 i pazienti ricoverati in terapia intensiva per il Covid in Italia, in aumento di 5 rispetto a ieri nel saldo tra entrate e uscite. Gli ingressi giornalieri sono 29 (ieri erano 22). I ricoverati con sintomi nei reparti ordinari sono 3.487 (ieri 3.435), ovvero 52 più di ieri.