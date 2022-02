28 febbraio, 36 morti Covid in Sicilia

Curva dei contagi ancora stabile in Sicilia anche se, in assoluto, i contagi diagnosticati nelle ultime 24 ore sono stati “soltanto” 1.606 (contro i .339 di ieri) soprattutto perché sono stati processati soltanto 12.699 tamponi (contro i 32.473 di ieri). Il tasso di positività sale infatti dal 10,2% di ieri al 12,6% di oggi. E’ quanto emerge dal bollettino del 28 febbraio diffuso dal ministero della Salute. I morti comunicati dalla Regione sono stati 36 e il numero delle vittime siciliane del covid sale così a 9.465. Negli ospedali situazione che migliora lentamente: le persone ricoverate sono in tutto 1.116 (-5 rispetto a ieri) ma se nelle aree mediche tutto è rimasto invariato (oggi 1.049, +1 rispetto a ieri) qualche segnale positivo arriva dalle terapie intensive con 67 persone ricoverate e nessun nuovo ingresso (fino a ieri erano 73). L’anno scorso, al 28 febbraio del 2021, i nuovi contagi furono 453 e i morti 21.

Le province. Palermo: 186.586 casi complessivi (356 nuovi casi). Catania: 182.985 (247). Messina: 101.490 (601). Siracusa: 74.837 (144). Ragusa: 57.833 (117). Trapani: 55.580 (213). Agrigento: 53.989 (126). Caltanissetta: 49.984 (85). Enna: 22.995 (19).

IN ITALIA. Sono 17.981 i nuovi contagi da Covid nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 30.629 . Le vittime sono invece 207 (ieri erano state 144).

Sono 12.782.836 gli italiani contagiati dal Covid dall’inizio della pandemia, secondo i dati del ministero della Salute. Gli attualmente positivi sono 1.099.934, in calo di 22.344 nelle ultime 24 ore, mentre i morti totali salgono a 154.767. I dimessi e i guariti sono 11.528.135, con un incremento di 40.415 rispetto a ieri.

Sono 198.513 i tamponi molecolari e antigenici per il coronavirus effettuati nelle ultime 24 ore in Italia, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 317.784. Il tasso di positività è al 9%, in calo rispetto al 9,6% di ieri. Sono invece 714 i pazienti ricoverati in terapia intensiva, 19 in meno rispetto a ieri nel saldo tra entrate e uscite. Gli ingressi giornalieri sono 39. I ricoverati con sintomi nei reparti ordinari sono 10.851, ovvero 17 in meno rispetto a ieri.