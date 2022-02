36 morti Covid in Sicilia il 19 febbraio

Numeri stabili in Sicilia per quanto riguarda la pandemia. Sia nuovi contagi che ricoveri sono sostanzialmente invariati. E’ quanto emerge dal bollettino del 19 febbraio del ministero della Salute.

I nuovi casi sono stati 5.504 (ieri erano 5.594) con 37.623 tamponi pèrocessati (ieri erano 35.259) e tasso di positività che scende di un punto: dal 15,8% di ieri al 14,6% di oggi.

Stabili i ricoveri: in ospedale ci sono 1.288 persone (ieri erano 1.292) dei quali 1.189 in area medica con sintomi (ieri erano 1.200) e 99 in terapia intensiva (ieri erano 92) con cinque nuovi ingressi. I morti sono stati 36 e il totale delle vittime siciliane del virus sale a quota 9.253. Ma di "giornata" i deceduti sono solo 2 perché gli altri 34 sono riconteggi dei giorni precedenti ( 11 del 18 febbraio, 15 del 17 febbraio, 4 del 16 febbraio, 1 del 15 febbraio, 1 del 14 febbraio e 1 del 13 febbraio).

NELLE PROVINCE. Palermo: 176.821 casi complessivi (1144 nuovi contagi). Catania: 176.117 (1196). Messina: 94.521 (1175). Siracusa: 70.639 (623). Ragusa: 55.096 (419). Trapani: 52.557 (345). Agrigento: 50.831 (358). Caltanissetta: 48.056 (304). Enna: 21.631 (92)

IN ITALIA.

Sono 50.534 i nuovi contagi da Covid nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 53.662 . Le vittime sono invece 252 (ieri erano state 314). Sono 12.427.773 gli italiani contagiati dal Covid dall’inizio della pandemia, secondo i dati del ministero della Salute. Gli attualmente positivi sono 1.369.778, in calo di 34.344 nelle ultime 24 ore, mentre i morti totali salgono a 152.848. I dimessi ed i guariti sono 10.905.147, con un aumento di 84.767 rispetto a ieri.

Sono 492.045 i tamponi molecolari e antigenici per il coronavirus effettuati nelle ultime 24 ore in Italia, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 510.283. Il tasso di positività è al 10,2%, in lieve calo rispetto al 10,5% di ieri. Sono invece 953 i pazienti ricoverati in terapia intensiva, 34 in meno rispetto a ieri nel saldo tra entrate e uscite. Gli ingressi giornalieri sono 76. I ricoverati

con sintomi nei reparti ordinari sono 13.387, ovvero 561 in meno rispetto a ieri.