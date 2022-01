385 morti Covid in Italia il 20 gennaio, 34 sono in Sicilia

I segnali che il picco sia stato raggiunto ci sono tutti, sia in termini di contagi (e di tasso di positività legato al numero dei tamponi processati) ma anche di ricoveri. Secondo il bollettino covid del 20 gennaio diffuso dal Ministero della Salute, per quanto riguarda la Sicilia, conta 7.997 nuovi contagi (contro gli 8.133 di ieri) con 43.433 tamponi processati (ieri erano 46.517). Il tasso di positività resta dunque sostanzialmente stabile al 18,4% (rispetto al 17,5% di ieri).

Sul fronte ricoveri c’è un aumento contenuto per le aree mediche e stabilità nelle terapie intensive. Negli ospedali siciliani ci sono al momentop 1.573 persone ricoverate (ieri erano 1.556), delle quali 1.403 in area medica (ieri erano 1.384) e 170 in terapia intensiva (come ieri) con 13 nuovi ingressi. I morti sono stati 34 e il totale delle vittime siciliane del virus sale a 8.087. L’anno scorso, il 20 gennaio del 2021, i nuovi casi erano stati 1.641 con 37 morti. Registrati in Sicilia 1.748 nuovi guariti, ma gli attuali positivi sono, secondo i dati ufficiali, 197.017.

LE PROVINCE. Palermo e Catania sempre sulla soglie dei 2 mila nuovi contagi. Palermo: 136.456 (1956). Catania: 135.670 (1979). Messina: 66.363 (586). Siracusa: 48.303 (804). Trapani: 37.670 (627). Ragusa: 37.241 (779). Agrigento: 37.229 (620). Caltanissetta: 35.324 (541). Enna: 17.139 (105).

IN ITALIA. Sono 188.797 i nuovi contagi da Covid nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 192.320. Le vittime sono invece 385 mentre ieri erano state 380. Secondo il bollettino del ministero della Salute, sono 2.682.041 gli attualmente positivi al Covid in Italia, con un incremento di 55.451 nelle ultime 24 ore. Dall’inizio della pandemia i casi totali sono 9.418.256 mentre i morti sono 142.590. I dimessi e i guariti sono invece 6.593.625, con un incremento di 143.029 rispetto a ieri.

Sono 1.110.266 i tamponi molecolari e antigenici per il coronavirus effettuati nelle ultime 24 ore in Italia, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano

stati 1.181.889. Il tasso di positività è al 17%, in lieve aumento rispetto al 16,3% di ieri. Sono 1.698 i pazienti in terapia intensiva, 10 in più nel saldo tra entrate e uscite. Gli ingressi giornalieri sono 155. I ricoverati con sintomi nei reparti ordinari sono 19.659, ovvero 159 in più rispetto a ieri.