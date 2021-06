5 morti Covid in Sicilia il 4 giugno

Ragusa - 5 vittime Covid in Sicilia il 4 giugno. In Sicilia il contagio da Covid risale rispetto a ieri: si è passati da 254 a 337 nuovi positivi su 14.542 tamponi processati. Il dato è riportato dal bollettino del Ministero della Salute redatto nelle ultime 24 ore. Gli attuali positivi scendono a quota 8.318 (445 in meno rispetto a ieri), mentre le vittime in un solo giorno sono state 5 (5.863 dall’inizio dell’emergenza sanitaria) e i guariti 777. Degli attuali positivi i ricoverati con sintomi sono 409, mentre si trovano in terapia intensiva 45 pazienti.

Palermo: 69.292 (69)

Catania: 59.064 (112)

Messina: 26.424 (42)

Siracusa: 16.320 (24)

Trapani: 13.862 (27)

Ragusa: 12.643 (0)

Agrigento: 11.719 (40)

Caltanissetta: 11.483 (7)

Enna: 6.208 (16).