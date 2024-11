6 in una Opel Mokka contro un'altra vettura: morta 21enne, grave l'amico

Roma - In sei dentro una Opel Mokka si scontrano con un'altra auto. Drammatico incidente stanotte intorno alle 2 a Roma, in via Tiburtina all'altezza del cavalcavia per Portonaccio, dopo il Verano. Nell'impatto è morta una ragazza di 21 anni, un altro ragazzo è in gravi condizioni in ospedale, con lui altri sei giovani sono rimasti feriti. La vettura secondo una prima ricostruzione avrebbe tamponato un'auto che la procedeva a forte velocità andando in testa coda. I corpi sono stati sbalzati fuori dell'abitacolo. Da quanto si apprende nell'auto vi erano studenti universitari fuori sede. A occuparsi dei rilievi è la Polizia locale.

La ragazza, N.M. di 21 anni, era seduta sui sedili anteriori lato passeggero. Per lei non c'é stato nulla da fare mentre un'altro ragazzo versa in gravi condizioni presso il policlinico Tor Vergata dove é stato trasportato in codice rosso. Tra i motivi dell'incidente probabilmente il consumo di alcool. I ragazzi sono studenti fuorisede di Cosenza e abruzzesi. Alla guida dell'Opel un'altra giovanissima R.M. di 21 anni, attualmente ricoverata a Tor Vergata e sottoposta agli esami di rito per la rilevazione di eventuali tracce di sostanze alcolemiche o psicotrope, mentre sembrano non destare preoccupazioni le condizioni dei tre passeggeri, anch'essi giovanissimi dell' auto tamponata. La conducente della 500 è una 22enne.