6 settembre, 52 morti Covid in Italia, di cui 10 in Sicilia

Sono stati 943 i nuovi casi di Covid diagnosticati in Sicilia nelle ultime 24 ore (ieri erano stati 1,024). I morti sono stati, come ieri, 10 e il totale delle vittime sale a 6.455.

E’ quanto emerge dal bollettino covid del 6 settembre del ministero della Salute. Crescono ma di poco i ricoveri in Sicilia: complessivamente in ospedale ci sono 975 persone (ieri 965), 855 in area medica (ieri 845) e 120 in terapia intensiva (come ieri) con 6 nuovi ingressi (ieri erano stati 10).

I tamponi però sono sempre pochi: solo 12.804 (ieri 13.242) e il tasso di positività resta stabile passando dal 7,19% di ieri al 7,36% di oggi.

LE PROVINCE. Il dettaglio dai territori. Palermo: 80.549 casi complessivi (179 nuovi casi), Catania: 70.207 (261), Messina: 31.847 (249), Siracusa: 21.261 (80), Ragusa: 18.740 (37), Trapani: 18.311 (53), Caltanissetta: 17.171 (46), Agrigento: 16.530 (1), Enna: 8.786 (37).

ITALIA. Sono 3.361 i positivi ai test Covid individuati nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 5.315. Sono invece 52 le vittime

in un giorno, tre in più di ieri.

Sono 134.393 i tamponi molecolari e antigenici per il coronavirus effettuati nelle ultime 24 ore in Italia, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 259.756. Il tasso di positività è del 2,5%, rispetto al 2% di ieri.