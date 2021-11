8 novembre, 38 morti Covid in Italia, 1 è in Sicilia

Cresce, anche se di poco, il contagio da Covid in Sicilia: dai 359 di casi di ieri si è passati ai 416 di oggi. Sul fronte vittime è stato registrato, nelle ultime 24 ore, soltanto un decesso. I tamponi processati sono stati 16.071. L'incidenza sale al 2,6% ieri era al 1,7%. L'isola è al quinto posto per contagi, al primo c'è l’Emilia Romagna con 536 casi, al secondo posto il Lazio con 449 casi, al terzo posto il Friuli Venezia Giulia con 438 casi, al quarto il Veneto con 432 casi. Gli attuali positivi sono 8.425 con un aumento di 648 casi. I guariti sono 121 mentre si registra un’altra vittima, che porta il totale dei decessi a 7.049. Sul fronte ospedaliero sono adesso 379 i ricoverati, con 17 ricoverati in meno rispetto a ieri in terapia intensiva sono 46, quattro in meno rispetto a ieri.

IN ITALIA: Sono 4.197 i positivi ai test Covid individuati nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute, ieri erano stati 5.822. Sono 38 le vittime in un giorno (ieri 26).

Il dato delle vittime di oggi è frutto di un ricalcolo: è stata infatti aggiornata la tabella relativa ai dati di ieri, modificando il numero totale delle vittime da 132.291 a 132.385.