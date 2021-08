Santa Croce Camerina - Una squadra operativa dei Vigili del fuoco di Ragusa è intervenuta alle ore 21.45 del 27 agosto, a Santa Croce Camerina, nel piazzale della stazione dei pulman di via Puglisi, per l’incendio di un’auto Peugeot, prontamente spenta. L’auto è andata completamente distrutta. Le cause sono in via di accertamento.

Sul posto i Carabinieri per gli adempimenti di loro competenza.