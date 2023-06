A Vittoria un furto e un tentato furto in 2 diverse farmacie

Vittoria - Un furto e un tentato furto in due diverse farmacie di Vittoria. Qualche notte fa i ladri hanno portato via denaro contante e farmaci da una farmacia di corso Garibaldi.

Presi due ladri

La scorsa notte, intanto, le Forze dell’Ordine hanno vanificato un grosso furto ai danni di un'altra farmacia di Vittoria. La forzatura di un infisso d’ingresso della farmacia, faceva attivare l’antifurto. Guardie Giurate, Agenti del Commissariato e Militari dell’Arma, si portavano sul posto trovando e bloccando due individui all’interno della farmacia. I due soggetti fermati venivano portati via dagli Agenti per le identificazioni. Sul posto arrivavano anche i proprietari della farmacia, che fornivano alle Forze dell’Ordine, le immagini delle telecamere di videosorveglianza. I ladri non riuscivano a rubare nulla. Indagini in corso.