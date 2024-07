Abbattuto diaframma della galleria che collegherà Licodia a Rg-Ct

Caltagirone - Abbattuto l’ultimo diaframma della galleria Santa Caterina, una delle opere più importanti della nuova tratta in variante che consentirà di velocizzare il tracciato della SS 683 “Licodia Eubea-Libertinia”, a Caltagirone. La rottura del diaframma porta al completamento del 50% dei lavori e consentirà ad Anas di terminare l’opera entro il 2025. L’intervento – ha spiegato Anas – si inquadra tra le opere previste per il completamento della strada a scorrimento veloce SS 683 “Licodia Eubea”, che collega l’asse stradale Ragusa-Catania (anch’esso oggetto di un importante investimento in corso di esecuzione) con l’asse nord-sud “Santo Stefano di Camastra-Gela” e con l’asse autostradale “Catania-Palermo”. Tale collegamento è lungo complessivamente 33 km, di cui è già stato realizzato ed in esercizio un primo tratto compreso tra la SS 514” Ragusana” presso Licodia Eubea e la SP 34 in località Regalsemi (di 13 km) e la variante di Caltagirone (di estensione pari a 7,6 km), completata ed aperta al traffico già nel 2016.

L’abbattimento del diaframma rappresenta il completamento di una complessa opera ingegneristica, costituita da un unico fornice con sezione di scavo di 160 mq e di lunghezza complessiva pari a 900,18 m, di cui 760,18 m in naturale e, rispettivamente, 80 m (imbocco sud) e 60 m (imbocco nord) in galleria artificiale agli imbocchi. All’imbocco nord la struttura prosegue a cielo aperto con un becco di flauto asimmetrico di estensione massima pari a 38 m.