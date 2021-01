Aggredisce i carabinieri, la folla accerchia l’auto: “Lo picchiano” VIDEO

Napoli - In un video, molto confuso, girato nella notte nel rione Salicelle di Afragola si vede un ragazzo trattenuto all’interno dell’auto dei carabinieri e si sente la gente intorno che urla “Lo stanno picchiando”. In realtà i fatti sono andati diversamente: l’uomo ha aggredito i militari e la folla lo ha incitato a procurarsi lesioni per fingere di essere stato picchiato. A confermare la versione dei carabinieri uno dei residenti del rione Salicelle: "Io ero presente e ho visto tutto – si legge nella lettera pubblicata sui social dal consigliere regionale Francesco Emilio Borrelli Borrelli, a corredo del video –, hanno simulato per dare torto ai carabinieri e hanno impedito a tutti i costi l'arresto. I carabinieri sono stati circondati da tutti loro, hanno rischiato davvero tanto. Adesso queste persone stanno diffondendo in massa tra di loro questo video sporcando la divisa dei carabinieri. Non lo trovo affatto giusto tutto questo. Qui in questo rione abbiamo tanta ma tanta paura. La brava gente subisce e sa quello che succede ma vogliamo lottare con voi per distruggere questa calamità".

La pattuglia era intervenuta nel popoloso quartiere della cittadina napoletana per sequestrare un'automobile segnalata per diversi furti avvenuti in zona. Mentre i militari erano in attesa del carro attrezzi si è avvicinato un uomo che ha iniziato a inveire e li ha aggrediti: ha preso a testate uno dei carabinieri e ha afferrato per il braccio l'altro e lo ha sbattuto contro il montante della vettura. Mentre stavano cercando di ammanettarlo, il delinquente ha continuato a scalciare contro la vettura. In quel momento si sono avvicinate circa 30 persone che lo hanno incitato a procurarsi da solo delle lesioni per simulare di essere stato aggredito. L'uomo ha continuato ad agitarsi all'interno dell'automobile e anche dopo, quando è stato portato in caserma, sempre tentando di colpire i carabinieri. È stato fatto intervenire anche il 118. I due militari, invece, sono stati medicati e hanno avuto uno 15 giorni di prognosi e l'altro 5.