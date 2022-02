Al circolo sportivo col Covid, denunciato

Partanna, Tp - Nonostante dovesse rimanere in quarantena perché affetto da Covid da qualche giorno, se ne andava tranquillamente a spasso. Meglio, in un circolo sportivo: un 33enne castelvetranese è stato sorpreso col green pass non valido, durante un controllo a campione dei carabinieri nella struttura.

Il giovane, sottoposto a un provvedimento sanitario di isolamento domiciliare, è stato così denunciato per “mancata osservanza delle leggi sanitarie” e “inosservanza delle misure di contenimento epidemiologico”.