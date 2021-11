Alessio, morto in casa a 30 anni: l’ombra del suicidio

Termini Imerese, Pa - Un giovane 30enne è stato trovato morto in un’abitazione, ieri a Termini Imerese: il ragazzo, di nome Alessio (foto), era molto conosciuto in città come calciatore e volontariato dell’associazione ambientalista “Amo Termini Imerese”, che ha condiviso la sua foto. Sono tanti i messaggi di cordoglio in queste ore sui social, una volta presa la notizia della tragica e improvvisa scomparsa. Le cause del decesso sono ancora in corso di accertamento da parte del medico legale e della polizia ma qualche amico ipotizza il suicidio.

“Caro, non so cosa ti abbia spinto a questo gesto estremo - scrive uno -. Mi hai lasciato senza fiato, non so cosa dire. Il pallone era la tua più grande passione, quindi voglio ricordarti sempre così. Fai buon viaggio, proteggi sempre la tua famiglia e i tuoi amici da lassù”. E ancora: “Cosa hai fatto? Perché? Lo saprai solo tu… - scrive un altro - Non ti dimenticheremo mai fratè”. “Ti ricorderò con il tuo sorriso – aggiunge un altro ancora -, il sorriso che fin da piccolo quando eravamo tutti insieme avevi spiccicato in viso”. Gli inquirenti, al momento, mantengono però ancora uno stretto riserbo sulla dinamica del ritrovamento del corpo del giovane e della sua drammatica fine.