Aneurisma la porta via a 27 anni, choc per la fine di Carolina Palizzolo

Palermo - Torna a casa dalla palestra e muore di colpo, a causa di un aneurisma cerebrale: la giovane vittima è Carolina Palizzolo, 27 anni (foto), figlia di un noto professore universitario del capoluogo siciliano. Fino a poco prima si era allenata e nulla aveva mai lasciato presagire il dramma improvviso

La ragazza è svenuta davanti ai familiari e i soccorsi giunti nell'appartamento non sono riusciti a farla tornare in sé. Amici e parenti non riescono ancora a credere, in queste ore, alla sua scomparsa I funerali si terranno domattina alle 10.30 nella chiesa del Roosvelt, all’Addaura, non lontano da dove abitava Carolina