Anziano trovato morto a terra in ospedale: “Suo padre è già freddo”

Brescia - Un anziano di 94 anni è stato trovato morto per terra in ospedale a Manerbio, in provincia di Brescia, dov’era ricoverato per la frattura del femore. La famiglia della vittima è stata avvisata dell’improvviso decesso con una chiamata nel cuore della notte:"Suo padre è morto. Lo abbiamo trovato a terra, ormai freddo" le poche parole che hanno gelato il sangue nelle vene dei familiari.

Ora vogliono capire come sia stato possibile che un uomo, con la gamba rotta e steso su un lettino con le sponde anti caduta, sia morto finendo sul pavimento per chissà quanto tempo prima che qualcuno se ne accorgesse.Per questo, secondo quanto riportano i media locali, la direzione del nosocomio avrebbe avviato anche una indagine interna, oltre a disporre l’autopsia sul cadavere per accertare le cause del decesso. Con cui il Coronavirus non c’entra nulla.