Arancione alla catanese, il centro commerciale è strapieno VIDEO

Catania – Più che un arancione, un arancino. Fa discutere in Rete il breve video girato dal reporter di Day Italia News, Giuseppe Mirabella, lunedì 1 febbraio - primo giorno di arancione in Sicilia - al Centro Commerciale “Porte di Catania”. “Siamo proprio sicuri - si chiede la testata, insieme a molti utenti - che la Sicilia sarà presto zona gialla?”.

Tuttavia non sta andando ovunque così in Sicilia: negli altri due video vediamo la sanificazione degli uffici della Copagri a Siracusa, e gli screening in corso al liceo scientifico Galilei di Palermo in un girato montato dagli stessi ragazzi e postato proprio ieri sulla pagina Facebook dell’istituto. Altrove ce la stanno mettendo tutta per riaprire secondo norme e in perfetta sicurezza.