Arsenale di botti, sequestrati oltre mille kg a padre e figlio VIDEO

Siracusa - A seguito di numerose segnalazioni relative ad uno strano movimento nei pressi nella zona di via Santa Panagia a Siracusa, la polizia ha individuato con l’ausilio del cane anti esplosivo "Yocco" un'abitazione e un garage, all'interno dei quali era custodita una santa barbara di botti di Capodanno illegali. Gli agenti hanno trovato decine di colli contenenti materiale esplosivo, mortai e micce di accensione di vario tipo, anche elettriche.

In totale, sono stati rinvenuti circa 1000 chili di fuochi d’artificio di diverse categorie e classificazione, commercialmente vietati. I proprietari, padre e figlio, sono stati sottoposti agli arresti domiciliari. La casa e il garage dove è stato rinvenuto il materiale insistevano all'interno di palazzi composti da numerose unità abitative, in pieno centro urbano, e vicino ad un mercato rionale.

I locali erano completamente inidonei alla custodia di artifizi pirotecnici in quantità così elevata, con i conseguenti rischi per l'incolumità pubblica di quell'area. Fra l'altro, in uno dei siti, il materiale esplosivo e pirotecnico era custodito promiscuamente a delle bombole di gas, aumentando ancora di più il rischio di verificarsi gravissimi incidenti.