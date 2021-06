Auto contro scooter a Pozzallo, ferito 17enne

Pozzallo - Grave incidente della strada alle 19,30 in centro a Pozzallo. Un'auto e uno scooter sono stati protagonisti di uno scontro in via Orione, angolo via Sirio. Ferito il giovane alla guida della moto, che ha riportato diverse ferite al volto. Il ragazzo è stato trasportato d'urgenza, dall'ambulanza del 118, all'ospedale Giovanni Paolo II di Ragusa.