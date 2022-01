Auto finisce nel fiume, morti 4 giovani. FOTO. VIDEO

Piacenza - Tragedia vicino a Calendasco. Nella mattinata dell'11 gennaio è stata ritrovata un'auto inabissata nel Trebbia vicino alla Malpaga. All'interno ci sarebbero i corpi di quattro giovani morti. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco con i sommozzatori insieme ai carabinieri e ai mezzi del 118, automedica di Piacenza e ambulanza della Cri. A trovare la vettura pare sia stato intorno alle 11,30 un pescatore che si trovava al lago Ponderosa e che ha subito chiamato i soccorsi. A bordo della vettura, che è ribaltata nell'acqua, ci sarebbero i corpi di quattro giovani di cui non si avevano notizie da ieri sera.

I carabinieri del Nucleo investigativo di Piacenza, sul posto, hanno avviato le indagini su quello che al momento sembra un tragico incidente. Sul posto è atteso l'arrivo anche del pm. Le vittime sono tre ragazzi e una ragazza, pare tutti residenti tra Castelsangiovanni e Borgonovo, tutti intorno ai vent'anni di età. Sul posto, insieme al comandante provinciale dei Carabinieri Abrate, ai carabinieri delle stazioni di Borgonovo e San Nicolò, anche il comandante della polizia locale della Valtrebbia Paolo Costa. Intorno alle 12,30 sono arrivati il capo della procura di Piacenza Grazia Pradella e il sostituto Ornella Chicca. Sul posto anche Filippo Zangrandi, sindaco di Calendasco.

I carabinieri stanno ancora accertando l'identità precisa dei quattro ragazzi. Le indagini sono in corso per comprendere la dinamica dell'incidente: l'auto è finita nel Trebbia dopo aver percorso una lunga strada che attraversa i campi sull'argine. Una delle ipotesi è che a causa della nebbia il conducente non si sia accorto della fine della strada. L'auto, cadendo poi da circa tre metri sulla sponda, si è ribaltata e questo potrebbe certamente aver contribuito ad intrappolare i quattro amici all'interno dell'abitacolo senza la possibilità di uscire a causa dell'acqua.