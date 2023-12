Auto in fiamme in centro a Catania, automobilista estratto dalle lamiere VD

Catania - La polizia del commissariato di Borgo Ognina ha sventa una tragedia a Catania, dove un uomo è stato tirato fuori da un’auto che era andata a fuoco ed in parte era anche esplosa. E’ successo ieri in viale Vittorio Veneto dove il rogo è partito da un veicolo in marcia arrivando in pochissimi secondi a coinvolgere anche un l'atro mezzo che si trovava parcheggiato accanto. Ed era proprio nel tentativo di mettere al riparo questa seconda auto dal fuoco che un uomo si era precipitato con l’obiettivo di spostarla. Gli agenti hanno visto tutto intuendo il gravissimo pericolo. Il loro tempestivo intervento ha evitato che l’uomo rimanesse all’interno senza più alcuna possibilità di uscire.

I due agenti si sono precipitati sull’auto e hanno aperto lo sportello, tirando fuori il proprietario per scongiurare il peggio ed evitando per un soffio di essere investiti dalle fiamme.