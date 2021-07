Aveva 83 anni l'uomo morto in spiaggia a Scoglitti

Vittoria - Si chiamava Cesare Messina e aveva 83 anni l’uomo morto lunedì mattina, a causa di un malore, sulla spiaggia di Scoglitti. Così lo ha ricordato in un post l’ex sindaco di Acate Gaetano Masaracchio: "Originario di Catania, la sua famiglia visse ad Acate tra la fine degli anni ‘40 e i primi degli anni ‘50. Il padre era stato il direttore dell’Ufficio Postale. Io e Cesare fummo compagni di liceo. Era un ragazzo vivace, educato e intelligente, che trascorse tutta la sua vita a difesa dei diritti civili. Già segretario comunale al Nord Italia, viveva da pensionato in Toscana e ogni anno veniva in vacanza a Scoglitti”.

