Bambina di un anno ingerisce hashish, ricoverata in gravi condizioni

Palermo - Nel cuore della notte, una coppia di giovani genitori è arrivata al pronto soccorso del Buccheri La Ferla di Palermo, con la figlia di un anno e mezzo in gravi condizioni. "Probabilmente ha ingerito dell'hashish", è stato spiegato ai medici. Le analisi hanno confermato l'assunzione involontaria della sostanza stupefacente.

Negli ultimi mesi c'è stata un'escalation di episodi del genere e anche in questo ennesimo caso i sanitari hanno subito avvertito il 112: i carabinieri di Brancaccio hanno perquisito l'appartamento della famiglia, dove è stata trovata altra droga leggera. La piccola, ricoverata in gravi condizioni, stamani starebbe meglio. Com'è prassi, la procura per i minorenni del capoluogo siciliano ha affidato la bambina al direttore sanitario dell'ospedale, in attesa di ulteriori approfondimenti.