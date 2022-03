Bambina ucraina di 5 anni fuggita dalla guerra muore investita in Calabria

Crotone - Drammatico incidente stradale in Calabria. Una bambina ucraina di 5 anni è morta ieri sera, travolta e uccisa da un’auto. Il grave incidente è avvenuto intorno alle 19.30 nei pressi della strada statale 106, in località Cantorato, a nord di Crotone. Secondo quanto ricostruito finora, la bambina si trovava insieme ad altre due persone, di nazionalità ucraina come lei, che camminavano lungo la carreggiata destra quando è sopraggiunta una auto condotta da un crotonese di 45 anni che ha investito i pedoni.

È stato lo stesso conducente dell’auto a fermarsi e chiamare i soccorsi dopo aver travolto le tre persone che camminavano. Sul luogo dell'incidente stradale sono intervenuti i carabinieri del Comando provinciale di Crotone per i rilievi del caso, oltre al personale del 118, il medico legale e i vigili del fuoco. A quanto si apprende, nella zona in cui si è verificato l'incidente l’illuminazione pubblica è sufficiente e regolarmente funzionante. La persona alla guida dell’auto investitrice è stata condotta al Pronto Soccorso dell'ospedale di Crotone per gli accertamenti medici ed etilometrici del caso per accertare se le sue condizioni fisiche fossero compatibili con la guida.

La piccola vittima della strada era tra i rifugiati da pochi giorni arrivati in Calabria dall’Ucraina. In fuga dalla guerra, a quanto si apprende la bimba era arrivata nel nostro Paese insieme ad alcuni familiari. Stasera stava camminando sul ciglio della strada insieme a una cugina e a un conoscente di quest'ultima, che è rimasto ferito in modo non grave. La bimba, invece, è morta sul colpo: inutili per lei i soccorsi.