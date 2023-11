Bambino abbandonato a Ragusa, nè con madre affidataria nè con biologica

Ragusa - Né con la madre che lʼha cresciuto finora e neppure con quella biologica... sarebbe stato trasferito in una comunità del Nord e affidato agli operatori sociali, il bambino nato tre anni fa in una casa di Modica, chiuso in una busta della spesa e abbandonato dal padre naturale vicino a un cassonetto.

Restano ancora incerte le sorti del piccolo, conteso dalla madre naturale e dai genitori affidatari, che lʼavevano accolto quando aveva 16 giorni.

Il piccolo era nato il 4 novembre 2020 in casa, a Modica, la madre subito dopo il parto lo avrebbe affidato al padre per «portarlo in ospedale», come ha più volte ribadito la donna. Ma il piccolo fu ritrovato in una busta della spesa tra le strade di Ragusa a seguito di una messa in scena proprio da parte del padre naturale, che fingendosi un macellaio disse di averlo ritrovato davanti al suo negozio. Dopo l’intervento delle forze dell’ordine il neonato fu portato d’urgenza in ospedale al Giovanni Paolo II di Ragusa e i medici che lo salvarono gli attribuirono il nome di Vittorio Fortunato. Venti giorni dopo il piccolo venne affidato ad una famiglia siciliana. Dopo un primo provvedimento in cui da parte del Tribunale dei minorenni il bimbo viene affidato alla famiglia adottiva, il legale della madre naturale presenta ricorso e sia la Corte d’appello che la Cassazione revocano la sentenza di adottabilità, perché non sarebbe stato verificato che quel bambino i genitori naturali li avesse.

Ora la contesa fra mamma e padre affidatari e mamma naurale.