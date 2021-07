«Basta fumarole a Vittoria, mia figlia è intossicata». VIDEO

Vittoria - “Non se ne può più, solo nelle campagne di Vittoria abbiamo fumarole ogni giorno: perché non portano tutto alla discarica gratuita?”. E’ l’appello di un coltivatore, da contrada Alcerito, dopo il ricovero della figlia per un’intossicazione provocata da plastiche e scarti della lavorazione in serra, dati alle fiamme in campagna. Ogni giorno ne vengono arsi cumuli, che poi vengono abbandonati in balìa dei venti, sprigionando fumi tossici nell'aria che respiriamo. Senza contare il rischio incendi, quando si propagano nei terreni.