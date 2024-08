Bayesian, chi sono le vittime: il magnate Mike Lynch, la figlia e il cuoco

Palermo - Jonathan Bloomer, Mike Lynch, la figlia Hanna, Chris Morvillo e il cuoco di bordo. Sono loro i cinque corpi recuperati e identificati oggi dopo il naufragio della barca a vela Bayesian, affondata all'alba di lunedì mentre si trovava in rada a Porticello, nel Palermitano. Imprenditori, legali, presidenti di aziende: sul veliero affondato tanti nomi illustri.

Tra i dispersi del naufragio dello yacht Bayesian a Porticello figura anche un esponente di spicco della finanza britannica, Jonathan Bloomer, 70 anni, presidente di Morgan Stanley International dal 2018, la controllata con sede a Londra della banca d'affari americana. Classe 1954, Bloomer si è laureato in Fisica presso l'Imperial College di Londra nel 1974. Tra il 1995 e il 2005, ha ricoperto ruoli dirigenziali di rilievo presso il gruppo di servizi finanziari assicurativi Prudential, prima come direttore finanziario e successivamente come amministratore delegato. Ha lasciato l'incarico dopo divergenze con gli azionisti riguardo alla scelta di raccogliere fondi attraverso un'offerta di diritti per finanziare l'espansione nel Regno Unito anziché in Asia. Lo scorso anno Bloomer è stato nominato presidente del consiglio di amministrazione dell'assicuratore britannico Hiscox. Secondo il suo profilo LinkedIn, Bloomer entrato in Morgan Stanley verso la fine del 2016, ha ricoperto vari ruoli dirigenziali in diversi consigli di amministrazione ed è stato partner della società di consulenza fiscale Arthur Andersen. Tra il 2006 e il 2012 ha lavorato come partner per la società di private equity Cerberus European Capital Advisors, mentre dal 2000 al 2005 ha ricoperto la carica di amministratore delegato presso il gruppo assicurativo Prudential, prima di essere rimosso dal consiglio di amministrazione nel 2005 per presunti errori a lui imputati. Negli anni è stato a capo di diverse società legate al mondo assicurativo, tra cui Scottish Re tra il 2007 e il 2012, con l'incarico di presidente, e Lucida di cui è stato ceo per sette anni. È tra i fondatori della società immobiliare Change Real Estate. Il settantenne è amico di Mike Lynch, il proprietario dello yacht scomparso insieme alla figlia diciottenne Hannah. Bloomer è stato chiamato a testimoniare nel processo per frode negli Stati Uniti contro Lynch, conclusosi due mesi fa con la sua assoluzione da parte della giuria di San Francisco, in quanto aveva guidato il comitato di revisione contabile di Autonomy, la società di software di Lynch accusata di aver falsificato i ricavi in modo fraudolento prima della sua acquisizione da parte di Hewlett-Packard nel 2011 per 11 miliardi di dollari.

Nato il 16 giugno 1965 in Irlanda e cresciuto vicino a Chelmsford, nell'Essex, dove sua madre lavorava come infermiera e suo padre come vigile del fuoco, Michael Richard Lynch ha studiato fisica, matematica e biochimica all'Università di Cambridge, dove ha ottenuto un dottorato in ingegneria e specializzandosi nel riconoscimento di pattern adattivi. La sua tesi di dottorato è, scrive il Guardian, uno dei pezzi di ricerca più letti nella biblioteca universitaria. Dopo aver lanciato alcune delle prime start-up tecnologiche, tra cui una specializzata in software per il riconoscimento automatico di targhe, impronte digitali e volti per la polizia, nel 1996 ha creato "Autonomy Corporation", una delle più importanti aziende nel campo del software per la gestione delle informazioni aziendali. Autonomy si specializzava in software per il recupero di dati, analisi e gestione delle informazioni non strutturate. Il suo software veniva utilizzato dalle aziende per analizzare enormi quantità di dati e doveva in parte la sua efficacia all'inferenza bayesiana, una teoria statistica ideata dallo statistico, filosofo e ministro presbiteriano del XVIII secolo Thomas Bayes. Autonomy è stato un successo commerciale quasi immediato. La società è stata quotata a Bruxelles nel 1998 e la rapida crescita, unita al boom delle dotcom, ha portato Autonomy alla Borsa di Londra dove è entrata a far parte del FTSE 100 delle principali società quotate nel Regno Unito. L'azienda creata da Lynch impressionò la Hewlett-Packard a tal punto da spingerla a pagare più di 11 miliardi di dollari per acquistarla nel 2011, ma solo un anno dopo venne svalutata a 8,8 miliardi di dollari dopo la scoperta di «gravi irregolarità contabili» presso l'azienda britannica. Da allora Lynch si è impegnato attivamente nella difesa della sua reputazione. Sotto la guida di Lynch, Autonomy ha avuto un successo significativo, diventando una delle principali società tecnologiche del Regno Unito. Nel 2011, Autonomy è stata venduta alla multinazionale Hewlett-Packard (HP) per circa 11 miliardi di dollari, ma la vendita è diventata controversa quando HP ha accusato Lynch di frode contabile, sostenendo che Autonomy avesse gonfiato i suoi bilanci prima dell'acquisizione. Lynch ha sempre negato le accuse. Dopo la vendita di Autonomy, Lynch è stato coinvolto in una lunga battaglia legale con HP, che lo ha accusato di aver falsificato i conti della società per aumentare il valore della vendita. Nel gennaio 2022, un tribunale britannico ha stabilito che Lynch aveva effettivamente manipolato i conti di Autonomy, aprendo la strada alla sua possibile estradizione negli Stati Uniti per affrontare le accuse penali. Lynch ha presentato appelli contro questa decisione.

C'è anche l'avvocato americano Chris Morvillo tra le sei persone che risultano disperse in seguito al naufragio del superyacht Bayesian al largo di Palermo. Come spiega la Bbc, Morvillo ha lavorato su casi di corruzione di alto profilo e ha guidato il team di avvocati che ha portato alla recente assoluzione del magnate britannico Mike Lynch dalle accuse di frode negli Stati Uniti. Secondo alcune fonti il viaggio a bordo del veliero era proprio per celebrare la recente assoluzione di Lynch dopo dieci anni di battaglia legale. A bordo del veliero c'era la moglie di Morvillo, Nada, anche lei risulta dispersa. Dal 1999 al 2005 Morvillo è stato procuratore aggiunto degli Stati Uniti per il distretto meridionale di New York. In questo ruolo ha lavorato alle indagini penali relative agli attacchi terroristici del 2001 al World Trade Center. Dal 2011 è socio dello studio legale Clifford Chance di New York. Oltre a Morvillo e alla moglie, tra i sei dispersi ci sono il presidente della Morgan Stanley International Jonathan Bloomer con la moglie, e il tycoon britannico fondatore della Autonomy Mike Lynch con la figlia diciottenne Hannah.