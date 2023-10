Bimba di sei mesi muore per rigurgito, disposta autopsia

Vittoria - La Procura della Repubblica di Ragusa ha disposto l'autopsia per la bambina nordafricana di sei mesi deceduta otto gionri fa all'ospedale di Vittoria dove è giunta in condizioni disperate in seguito a un sospetto rigurgito gastroesofageo.

La neonata avrebbe assunto il latte e poi sarebbe stata adagiata a pancia in giù nella culla, per riposare. Aveva il ciuccio. Il padre, che si era accorto che la bimba non dormiva e non respirava, avrebbe tentato di rianimarla; dal naso e dalla bocca era uscito del latte. Forse un rigurgito fatale. Poi la corsa in ospedale e il tentativo di rianimarla. Purtroppo la bimba è deceduta.

Quali siano state le cause lo determinerà l’autopsia richiesta con incidente probatorio dalla Procura. I carabinieri indagano contro ignoti. Bisognerà chiarire se si sia trattato della cosiddetta sindrome della morte in culla, di soffocamento o di difficoltà connesse alla deglutizione della bimba. C’era già stato un ricovero della piccola a maggio a Vittoria e poi in terapia intensiva neonatale al Giovanni Paolo II di Ragusa. Al momento delle dimissioni aveva avuto una emorragia.