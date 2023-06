Bimbo di 2 anni ingerisce droga: è ricoverato

Trapani - Ancora un caso di overdose infantile. Un bambino di due anni è stato ricoverato in prognosi riservata dopo aver ingerito marijuana. Il bambino, di Trapani, è stato trasferito dall'ospedale cittadino Sant'Antonio Abate all'Ospedale dei bambini di Palermo

Il piccolo, le cui condizioni stanno lentamente migliorando, avrebbe trovato e assunto la droga in casa dei genitori, già noti alle forze dell'ordine. Intanto, la squadra mobile di Trapani, che sta eseguendo le indagini coordinata dalla procura per i minorenni di Palermo, ha eseguito una perquisizione in casa della coppia.