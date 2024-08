Bimbo di 3 anni muore annegato nella piscina di casa

Palermo - Un bambino di tre anni è morto annegato a Palermo. La tragedia è avvenuta nella piscina di una villa in via Tritone a Sferracavallo. Non è ancora chiara la dinamica della tragedia a pochi passi dal lungomare di Barcarello. Sul posto è intervenuta la polizia. Inutile l’intervento dei sanitari del 118 che hanno tentato invano di salvare il bambino. Nell’abitazione si assiste a scene di disperazione.

Da una prima ricostruzione sembrerebbe che i genitori si trovassero in casa al momento della tragedia. Forse stavano riposando. Il piccolo, che avrebbe compiuto tre anni domani, è uscito in giardino e si è tuffato. Sarebbe stato il padre ad accorgersi del corpicino in acqua e a tentare disperatamente di salvare il figlio. È intervenuta un’ambulanza con il medico rianimatore, ma nulla c’è stato da fare. Le indagini sono condotte dai poliziotti del commissariato San Lorenzo.