Bimbo di 4 mesi muore dopo un incidente stradale

Piacenza - Un bambino di quattro mesi è morto a causa di un incidente stradale avvenuto nei pressi di Carpaneto, in provincia di Piacenza. Il piccolo, nato ad ottobre, era a bordo dell'auto condotta dalla madre, 26 anni, che nel pomeriggio di ieri è uscita di strada mentre percorreva la strada provinciale verso Cadeo: l’auto, racconta la stampa locale, è finita in un canale che corre a fianco della carreggiata e si è schiantata contro un manufatto in cemento. I soccorritori hanno trovato il bimbo già incosciente. È stato rianimato e una volta stabilizzate le sue condizioni, è stato trasportato con l’elisoccorso all’ospedale di Parma, così come la mamma. Il piccolo però è morto nel corso della notte. La giovane donna è ancora grave.

