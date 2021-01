Boato nella notte, maxi voragine si spalanca all'ospedale Covid VIDEO

Napoli - Una enorme voragine si è aperta all’improvviso stanotte nel parcheggio interno dell'ospedale del mare di Ponticelli: un buco di 50 metri per 50 e profondo almeno 15 metri, in cui sono finite delle auto come si vede nei video diffusi online. I residenti riferiscono di aver udito un fortissimo boato: a provocare il cedimento del terreno sarebbe stata infatti l'esplosione di una tubatura sotterranea. Non ci sarebbero vittime o feriti, sul posto sono tuttora al lavoro i vigili del fuoco.

Lo stato di abbandono e degrado in cui versa la struttura era già emerso, solo 4 giorni fa, in un altro filmato diffuso in Rete, in cui si vede l'acqua colare dal soffitto dell'ospedale prefabbricato costruito dalla Regione Campania proprio nel parcheggio, destinato ai pazienti affetti da Covid 19 e costato 21 milioni di euro di soldi dei cittadini campani. Era la seconda volta, dopo gli allagamenti del 6 dicembre, che le infiltrazioni provocavano ingenti danni nell'area degli uffici e degli spogliatoi. Oggi la tragedia sfiorata.