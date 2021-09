Bomba contro Musumeci, qualcuno vuole spaventarlo

Catania - Un ordigno rudimentale contenente un chilo di materiale esplosivo, collegato a una batteria da 9 volt (foto), è stato fatto brillare dagli artificieri della polizia ieri vicino ai binari della ferrovia della stazione di Militello: accanto alle rotaie i carabinieri hanno trovato un biglietto di minacce di morte rivolto al presidente della Regione siciliana, Nello Musumeci. E' la terza volta che nella zona vengono ritrovati messaggi e intimidazioni contro il governatore forzista.

La prefettura etnea ha convocato per stamani il Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza, per fare il punto sull’episodio. "Il clima di odio e violenza non solo verbale, che viene sempre più spesso alimentato strumentalmente, è pericoloso e ormai dilagante” scrive in una nota la giunta regionale, esprimendo solidarietà a Musumeci e annunciando "che non si lascerà intimidire e andrà avanti con il coraggio e la determinazione di sempre".