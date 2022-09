Bruno Barbagiovanni, 58enne carabiniere in pensione, muore tra le fiamme

Torrenova, Me - Tragedia nella notte a Torrenova, nel messinese: Bruno Barbagiovanni, 58enne carabiniere in pensione originario di Tortorici, è morto in un incendio sprigionatosi in un deposito accanto alla propria abitazione, dove l'uomo viveva solo. I vicini hanno chiamato i vigili del fuoco di Sant’Agata Militello, che sono riusciti a domare le fiamme quando avevano ormai divorato l'intera struttura in lamiera; inutile l’intervento dei sanitari del 118.

Sul posto anche carabinieri, medico legale e magistrato: indagini in corso per ricostruire le cause del rogo e del decesso, mentre la salma è stata posta sotto sequestro dall’autorità giudiziaria di Patti e trasferita al Policlinico di Messina e non è esclusa l’autopsia per capire meglio le dinamiche e le cause. Solo qualche settimana fa un’esplosione, probabilmente causata da una fuga di gas, ha distrutto una abitazione a Modica - in contrada Fiumelato, al confine con il territorio di Scicli - uccidendo un anziano di 73 anni, Giovanni Mariotti, sepolto dalle macerie crollate dalla palazzina.