Caccia con furetto, denunciati 4 cacciatori

Acate - Nel corso di questi primi giorni, oltre 50 cacciatori sono stati controllati dalla Polizia provinciale di Ragusa. Purtroppo, come si temeva, non sono mancati episodi di bracconaggio. A seguito di due distinte operazioni, 4 soggetti sono stati denunciati, in stato di libertà, all’autorità giudiziaria per reati venatori di varia natura: caccia con furetto (il cui uso è vietato in tutta la Sicilia) e caccia con fucile privo di riduttore.

Si tratta di G.S. di anni 55, C.N. di 53, L.N. di anni 49 tutti di Caltanissetta, D.G. di anni 59 di Messina. I reati sono stati accertati in contrada Dirillo e in contrada Bosco Grande, in territorio di Acate. Agli stessi sono stati sequestrati in tutto 4 fucili da caccia, 46 cartucce, un furetto oltre ad attrezzatura varia.