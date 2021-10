Cadavere sulla spiaggia di Balestrate

Balestrate – Il corpo senza vita di una persona è stato trovato stamani sul lungomare di Balestrate, adagiato sull’arenile: sul posto sono intervenuti guardia costiera e i carabinieri, dopo la segnalazione di alcuni passanti. Sono in corso gli accertamenti per dare un nome e un cognome al cadavere e stabilirne le cause del decesso.

In quel tratto di mare, settimane fa, era sparito nel nulla il 50enne imprenditore-skipper di Capaci Andrea Taormina, partito da San Vito alla volta proprio del porto del comune palermitano. Un caso a cui si è interessato anche il programma di Rai3 “Chi l’ha visto?”: le ricerche senza esito avevano fatto pensare anche a una fuga volontaria, ma non è detto ovviamente che si tratti proprio di lui.

Notizia in aggiornamento...